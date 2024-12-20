Biden ve Papa Francis'ten Barış Mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden ve Papa Francis'in telefonda görüşerek dünya barışının sağlanmasına yönelik çabaları ele aldığı açıklandı. Biden'ın Papa Francis'in yaptığı Vatikan'a ziyaret davetini kabul ettiği bildirilirken, Beyaz Saray ise Biden'ın 9-12 Ocak tarihleri arasında İtalya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Papa Francis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede dünya barışının sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtilerek, "Başkan Biden, insan haklarının ilerletilmesi ve dini özgürlüklerin korunmasına yönelik çalışmaları da dahil olmak üzere, küresel acıların hafifletilmesi için sürdürdüğü faaliyetler nedeniyle Papa Francis'e teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı. Biden'ın, Papa Francis'in önümüzdeki ay Vatikan'ı ziyaret etme davetini de kabul ettiği bildirildi.

Beyaz Saray: "Biden 9-12 Ocak arasında İtalya'yı ziyaret edecek"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise yaptığı açıklamada, Biden'ın 9-12 Ocak tarihleri arasında İtalya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Jean-Pierre, Biden'ın Roma'da Papa Francis'in yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşmeler yapacağını ifade etti. - WASHINGTON