Biga Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi

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Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen toplu iş sözleşmesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı. En düşük işçi maaşı 30 bin 450 TL oldu.

Biga Belediyesi Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personele 2023 Temmuz ayında yapılan yüzde 80 ek zammın üzerine, 2024 Ocak ayı protokolüne göre sosyal haklarına yüzde 50, yevmiyelerine yüzde 50 zam ile birlikte en düşük işçi maaşı 30 bin 450 TL olarak belirlendi. Tüm personel, kararı büyük bir coşku ile mutlulukla karşıladı. Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz, Şube Başkan Yardımcısı Davut Aydın, Sendika Baş Temsilcisi Seda Turan Urhan, belediye müdürleri ve Biga Belediyesi Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personel katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada; "Emek en yüce değerdir. Biga'mıza yıllardır alın teri dökerek canla başla hizmet eden çok değerli personelimiz için her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizim personelimiz mutlu olursa Bigalı hemşehrilerimiz mutlu olur diyerek yeni sözleşmemiz değerli personelimize hayırlı olsun" dedi. - ÇANAKKALE