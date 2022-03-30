BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret - Son Dakika
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BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

30.03.2022 13:54
BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray'ı ziyaret etti.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray'ı ziyaret etti.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül'ün cemiyet çalışmaları ve ilde çalışan gazetecilerin durumuna ilişkin bilgi verdiği ziyarette, sağlık çalışanlarının sorunları ve kentte çalışan gazeteciler ile sağlık personellerinin daha koordineli çalışabilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray, "Basınla ilişkileri önemsiyoruz. Kurumsal olarak geliştireceğimiz ilişkilerle daha sağlıklı ve karşılıklı iletişim kanalı oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi. - BİTLİS

BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret
BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

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İl Sağlık Müdürü, Sinan Aygül, Dindar, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret - Son Dakika
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