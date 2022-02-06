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Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

06.02.2022 20:44
Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda 4 aday yarışırken, başkanlığa Talat Sarı seçildi.

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda 4 aday yarışırken, başkanlığa Talat Sarı seçildi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Hasan Yıldız'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula Belediye Başkanı İsmail Avcu, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları ve üyeleri ile STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Mevcut başkan İmdat Alkan aday olurken mevcut yönetimde yönetim kurulu üyesi Sedat Güvenç, Belediye Meclis Üyesi Talat Sarı ve Kamil Baysal aday oldular. Seçim sonucunda Talat Sarı 328 oy alarak başkan seçilirken, rakipleri İmdat Alkan 287 oy, Sedat Güvenç 281 oy ve Kamil Baysal 19 oy aldı. - BALIKESİR

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Esnaf ve Sanatkarlar, Hasan Yıldız, Balıkesir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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