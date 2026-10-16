BİKÜME Projesi GTO'da tanıtıldı, üniversite-sanayi iş birliği ele alındı - Son Dakika
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BİKÜME Projesi GTO'da tanıtıldı, üniversite-sanayi iş birliği ele alındı

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BİKÜME Projesi GTO\'da tanıtıldı, üniversite-sanayi iş birliği ele alındı
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BİKÜME Projesi'nin tanıtım ve paydaşlık geliştirme toplantısı, Gebze Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda biyoteknoloji ve biyoekonomide üniversite-sanayi iş birliği, ortak AR-GE projeleri ile ulusal ve uluslararası fonlara erişim konuları ele alındı.

Gebze Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, biyoteknoloji ve biyoekonomi alanlarında üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, ortak AR-GE projelerinin hayata geçirilmesi ve firmaların ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma imkanları ele alındı.

Gebze Ticaret Odasının (GTO) paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda yürütülen Biyoteknoloji ve Biyoekonomi Kümelenme Teşebbüsü (BİKÜME) Projesi'nin tanıtım ve paydaşlık geliştirme toplantısı, GTO hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın'ın katıldığı programda, GTÜ Rektör Yardımcısı ve BİKÜME Koordinatörü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ebru Menşur, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu ile enstitünün müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, projenin hedefleri, faaliyet alanları ve sunduğu iş birliği imkanları hakkında bilgi verdi.

"Yeni işbirliği kurulmasına katkı sunacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Abdurrahman Aslantaş, biyoteknoloji ve biyoekonominin yüksek katma değerli üretim açısından önemine işaret etti. Bölgenin güçlü sanayi altyapısının üniversitelerin bilimsel ve teknolojik birikimiyle buluşturulmasının yeni projelere zemin hazırlayacağını belirten Aslantaş, BİKÜME'nin üniversite, sanayi ve kamu arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Aslantaş, GTO olarak üyelerin AR-GE ve yenilik kapasitelerini geliştiren, ortak proje üretmelerine ve yeni iş birlikleri kurmalarına katkı sağlayan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda sağlık, endüstriyel ve tarım biyoteknolojisi alanlarındaki gelişmeler de ele alındı. Üniversitelerin bilimsel birikiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturulması, ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve firmaların ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim imkanları üzerinde duruldu.

BİKÜME kapsamında akademi, sanayi ve kamu paydaşları arasında kurulabilecek iş birliklerinin değerlendirildiği toplantıda, firmaların platformun çalışmalarına katılımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantep Ticaret OdasıTeknolojiEkonomiGebzeYerelSon Dakika

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