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BİL-EN projesi kapsamında İnhisar'da okul gezileri devam ediyor - Son Dakika
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BİL-EN projesi kapsamında İnhisar'da okul gezileri devam ediyor

İnhisar ilçesinde yürütülen 'BİL-EN' projesi kapsamında, İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant ve kurum amirleri, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı. Nalbant, öğrencilerin taleplerini dinledi ve eğitim durumunu değerlendirdi.

BİL-EN projesi kapsamında İnhisar\'da okul gezileri devam ediyor
02.01.2024 - 10:13,
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde "BİL-EN" projesi kapsamında okul gezileri devam ediyor.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, kurum amirleri ile birlikte "BİL-EN" projesi kapsamında yeni yılın ilk mesaisinde Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı. Kitap okuma saatinin ardından öğrenciler ile bir süre sohbet eden Nalbant, taleplerini dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim durumunu değerlendiren Kaymakam Nalbant ardından okuldan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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