BİL-EN projesi kapsamında İnhisar\'da okul gezileri devam ediyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "BİL-EN" projesi kapsamında okul gezileri devam ediyor.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, kurum amirleri ile birlikte "BİL-EN" projesi kapsamında yeni yılın ilk mesaisinde Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı. Kitap okuma saatinin ardından öğrenciler ile bir süre sohbet eden Nalbant, taleplerini dinledi. Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim durumunu değerlendiren Kaymakam Nalbant ardından okuldan ayrıldı. - BİLECİK