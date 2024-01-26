 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BİL-EN Projesiyle Gölpazarı'nda TYT Kampı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

BİL-EN Projesiyle Gölpazarı'nda TYT Kampı Düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde BİL-EN projesi kapsamında 12. sınıf öğrencilerine yönelik 'TYT Kampı' düzenlendi. Kamp programı, öğrencilerin eksikliklerini tamamlama, deneme sınavlarına hazırlanma ve sınav stresiyle baş etme becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

BİL-EN Projesiyle Gölpazarı\'nda TYT Kampı Düzenlendi
26.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde BİL-EN projesi ile 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik 'TYT Kampı' düzenlendi.

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BİL-EN projesi çerçevesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik 'TYT Kampı' 17 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca öğrencilerin eksikliklerini tamamlama, deneme, korkularını yenme, sınav öncesi stresle baş etmeyi öğrenmelerini sağlamak için yapılan kamp programı hem öğrenciler hem de veliler için faydalı oldu.

Her gün 08: 00-12: 00 saatleri arasında deneme sınavı yapılırken, öğleden sonra branş denemeleri ile birebir soru çözümü ve konu anlatımlarına devam edildi. Sınava hem psikolojik anlamda hazırlayan TYT Kampında öğrenciler arkadaşları ile aktiviteler yaparak moral buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölpazarı, Bilecik, TYT, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BİL-EN Projesiyle Gölpazarı'nda TYT Kampı Düzenlendi - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:54:20. #1.11#
SON DAKİKA: BİL-EN Projesiyle Gölpazarı'nda TYT Kampı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement