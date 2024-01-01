 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde marul tarlasında çiftçi ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına broşür dağıttı. Türkoğlu, emekçi ve güçlü kadınlara yapılan şiddetin son bulması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı
01.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde marul tarlasında çiftçi ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına broşür dağıttı. Çiftçi kadınların gücünden bahseden İlkay Türkoğlu, "Emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Hem emekçi hem güçlü kadınlara karşı yapılan bu şiddetin son bulması için broşürlerimizi dağıttık. Şiddetin her türlüsüne karşı durarak farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Emekçi, Söğüt, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement