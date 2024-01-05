Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, hastalara moral kaynağı oldu

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedavi gören hastalara moral kaynağı oldu.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile bir araya gelerek hem moral kaynağı oldu hem de desteklerini belirtti. Eğitim ve Araştırma hastanesine giderek hastalarla yakından ilgilenen Serkan Yıldırım, "Tedavi süreçleri devam eden hastalarımızın bizlerin morallerine ve desteklerini ihtiyaçları olduğunu düşündük. Bilecik AK Parti teşkilatımız ile giderek hem hediyelerimizi götürdük hem de hasta ziyaretimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK