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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kayınvalidesi Nalan Subaşı hayatını kaybetti. Cenazesi bugün defnedildi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı\'nın acı günü
11.12.2023 - 22:11,
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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kayınvalideleri Nalan Subaşı hayatını kaybetti.

Bilecik eşraflarından Yusuf Subaşı'nın eşi, Yiğit ve Berat Subaşı'nın anneleri, Burcu Subaşı ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kayınvalideleri Nalan Subaşı dün vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Dedeoğlu Camiinden kaldırılarak, şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın acı günü - Son Dakika
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