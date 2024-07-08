Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarını ziyaret etti

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile birlikte yaz spor okullarını ziyaret etti. Başkan Durgut, öğrencilerin can güvenliği ve isteklerini değerlendirdi.

08.07.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarının sıkı takipçisi oldu.

Başkan Durgut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile birlikte yaz spor okullarını ziyaret etti. Yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Durgut, antrenörlerden buradaki eğitim hakkında detaylı bilgiler alarak başta öğrencilerin can güvenliğini ele aldı. Durgut, ardından yüzme kursuna gelen öğrenciler ile bir araya gelerek istek ve taleplerini değerlendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarını ziyaret etti - Son Dakika

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