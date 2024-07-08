Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarını ziyaret etti

Yerel

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaz spor okullarının sıkı takipçisi oldu.

Başkan Durgut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ile birlikte yaz spor okullarını ziyaret etti. Yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Durgut, antrenörlerden buradaki eğitim hakkında detaylı bilgiler alarak başta öğrencilerin can güvenliğini ele aldı. Durgut, ardından yüzme kursuna gelen öğrenciler ile bir araya gelerek istek ve taleplerini değerlendirdi. - BİLECİK