Bilecik Belediye Başkanı İftar Sofrasında Çalışanlarla Buluştu

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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftarda Başkan Sadık Kaya, iftar sonrasında çalışanlarla çay içerek sohbet etti. İftar öncesinde çalışanları selamlayarak, sohbet eden Başkan Mustafa Sadık Kaya, iftar davetine katılan tüm çalışanlara teşekkür ederek, "İftar sofrasında bir araya geldiğim için çok mutluyum. Ayrıca sizleri mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Her birinizin çok değerli olduğunu ve Bilecik için çalıştığını düşünüyorum. Umarım bundan sonraki çalışma hayatınızda da mutlu bir şekilde Bilecik'e hizmet edersiniz. Hepimizin amacı Bilecik için faydalı bir şeyler yapmaktır. Gelecek yeni yönetimle birlikte Bilecik için çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK