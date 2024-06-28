Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, \'Halk Günü\' ile vatandaşları dinledi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Halk Günü' ile kapılarını vatandaşlara açtı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Halk Günü' programı ile vatandaşları ağırlayarak, talep ve görüşlerini dinledi. Geçtiğimiz yıllardan itibaren uygulanan ve vatandaşların talep ile görüşlerini doğrudan aktarma imkanı bulduğu Halk Gününde vatandaşlar Başkan Subaşı'yla bir araya geldi. Belediye Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu buluşmada, Başkan Subaşı talep ve görüşleri not alarak, çözüm için talimatlar verdi.

Halk Günü hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz 'Halk Günü' ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek, ihtiyaç ve önerilerini dinledik. Vatandaşlarımızın düşüncelerini dikkate alarak, ortak akılla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da gerçekleştirilen halk günü ile isteklerini doğrudan ilettikleri için duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK