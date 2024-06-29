Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü Mahallesi\'nde halkın görüş ve taleplerini dinledi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pelitözü mahallesinde halkın görüş ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, birçok program ve buluşmayla vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Gerek mahalle buluşmaları, gerek açılış ve ziyaretler ile vatandaşın yanında olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ziyaret ve buluşmalarda vatandaşı dinleyerek, talep ve görüşleri alıyor.

Çalışmaları kapsamında Pelitözü Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Subaşı'na vatandaşların yoğun sevgisi ve ilgisi oldu.

Mahalle Buluşması programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Subaşı, mahalle muhtarı ve sakinlerin taleplerini dinledi, çözümü için notlar aldı. - BİLECİK