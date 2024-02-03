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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeye bağlı Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı çalışanlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Sadık Kaya, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Bilecik'e hizmet etmenin önemli bir görev olduğunun altını çizen Başkan Sadık Kaya, "Ekiplerimiz belirlenen birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de gerekli incelemeleri yaparak, çalışmaların son durum hakkında bilgiler alıyoruz. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK