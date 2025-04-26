Bilecik Belediye Başkanı\'nın Ek Bütçe İtirazı Reddedildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızı bugüne kadar birçok kez zor durumda bırakan Karasu hattında yaşanan arıza ve onarımların ardından, bu hatta yapılacak yatırımlar, tadilat çalışmaları ve ekipman yenilemeleri için talep edilen ek bütçe AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ve Bilecik Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantılarına katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Subaşı, "Hatırlanacağı üzere vatandaşlarımızı bugüne kadar birçok kez zor durumda bırakan Karasu hattında yaşanan arıza ve onarımların ardından, bu hatta yapılacak yatırımlar, tadilat çalışmaları ve ekipman yenilemeleri için talep edilen ek bütçe AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Bilecik halkının sağlıklı ve sürdürülebilir hizmet almasını hedefleyen bu önerilere kulak tıkanması, kamu yararının hiçe sayıldığını açıkça göstermiştir" dedi.

"Bilecik Belediyeler Birliği Ücret Tarife Komisyonu'nda CHP'li belediyelere yer verilmemesini asla kabul etmiyoruz"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı açıklamasının devamında, "Bu anlayışın bir uzantısı olarak; Bilecik'in yüzde 70'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetirken, Bilecik Belediyeler Birliği Ücret Tarife Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yer verilmemesini, meclis üyesi dağılımının adil ve doğru bir şekilde yapılmamasını, aynı zamanda çöplerin toplanması konusunda Bilecik halkının parasının karşılığı olmayan bir hizmete harcanmasını asla kabul etmiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen halkın sağlığı ve refahı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK