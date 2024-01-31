Bilecik Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanını Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Başkan Yardımcısı Cabir Sağlam, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Mustafa Sadık Kaya, çalışanlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Daha sonra sera alanı çevresindeki noktalara sokak hayvanları için yem bırakan Başkan Mustafa Sadık Kaya, "Belediye Başkanlığımızdaki tüm birimlerimizde çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hizmet ettiğimiz gibi can dostlarımız sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Belli bir takvim dahilinde birçok noktaya can dostlarımız için mama ve su bırakıyoruz" dedi.