Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kayseri\'de Tarihi Kentler Birliği meclisine katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir dışı çalışmaları kapsamında Kayseri'de düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 yılı 2. Olağan Birlik Meclis Toplantısı'nda şehirlerde yapılan çalışmalar ele alınırken, yapılacak plan ve projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Meclis Üyesi Funda Didem Mean ile birlikte programa katılan Başkan Subaşı, toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Subaşı, "Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı için Kayseri'deyiz. Kentlerimizin tarihini ve kültürel mirasını korumak, geçmişten aldığımız değerleri geleceğe taşımak ve şehirlerimizin ortak birikimini paylaşmak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızın tüm kentlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında bir araya gelen Tarihi Kentler Birliği üyeleri Erciyes Kayak Merkezi'ni de ziyaret ederek tesisleri inceledi. İki günlük programda Kayseri'nin tarihi dokusu, kültürel mirası ve kentte yürütülen çalışmalar da yerinde incelenirken belediye başkanları arasında fikir alışverişleri yapıldı.