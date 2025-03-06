Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Müteahhitlerle İftar Buluşması Düzenledi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Müteahhitler Derneği üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Subaşı, Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve ilimizde faaliyet gösteren müteahhitlerle buluştu. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik birim çalışanları da yer aldı. Müteahhitlerin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen buluşma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Birlik ve dayanışma içinde geçirdiğimiz bu anlamlı akşamda, kentimizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduk. Katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK