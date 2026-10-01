Bilecik Belediyeler Birliği meclis toplantısı Başkan Subaşı başkanlığında yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında, Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ile Bilecik Belediyeler Birliği Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantıları, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Toplantıların ardından Başkan Melek Mızrak Subaşı, alınan kararların şehir için hayırlı olmasını diledi.