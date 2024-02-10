Bilecik Belediyeler Birliği'nden çöp toplama araçlarına yatırım - Son Dakika
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Bilecik Belediyeler Birliği'nden çöp toplama araçlarına yatırım

Bilecik Belediyeler Birliği\'nden çöp toplama araçlarına yatırım

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 7 adet çöp toplama aracının araç filolarına eklendiğini söyledi. Şehre daha iyi hizmet sunmak amacıyla yapılan bu yatırım ile çöp toplama hizmetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

10.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:29
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 7 adet çöp toplama aracının araç filolarına eklendiğini söyledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zaman Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, birlik olarak 7 adet çöp toplama aracının hizmete kazandırıldığı söyledi. Yaman, "Şehrimize daha iyi hizmet sunabilmek için Bilecik Belediyeler Birliği olarak 7 adet çöp toplama aracını hemşerilerimizin hizmetine kazandırdık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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