Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Bilecik Belediyesi, Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda 2025 yılı bütçesini 1 milyar 680 milyon TL olarak belirtti. Toplantıda performans programı ve çeşitli raporlar görüşüldü.

03.12.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi 'Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısında' 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenen belediye meclis toplantısının birinci oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Grup sözcülerinin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine istinaden 2025 yılına ait performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine istinaden 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca 2025 yılında uygulanacak ücret ve tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlandı.

Bütçe 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi. Toplantının bir diğer maddesi kapsamında mülkiyeti belediye ait Bilecik ili, merkez ilçesi, İstiklal Mahallesi 1527 ada 1 ve 2 parseldeki taşınmazların Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliğine tahsis edilmesi ve taşınmaz tahsis protokolünü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hissesine sahip Bilecik Belediye Başkanlığını tüm genel kurul toplantılarında temsil etmek üzere 31 Mart 2024 tarihinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusu görüşüldü. Toplantıda belediye başkanlığına ait Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde yer alan amaç ve konusunda değişiklik yapılması ile 6'ıncı maddesinde yer alan sermayesinin 4 milyon TL'ye artırılması ve ihtiyaç duyulduğunda ödemenin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Politika, bilecik, Ekonomi, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:30:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.