Bilecik Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Yerel

Bilecik Belediyesi 'Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısında' 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Melek Mızrak Subaşı başkanlığında düzenlenen belediye meclis toplantısının birinci oturumunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Grup sözcülerinin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine istinaden 2025 yılına ait performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine istinaden 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca 2025 yılında uygulanacak ücret ve tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlandı.

Bütçe 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı 2025 yılı bütçesi 1 milyar 680 milyon olarak belirtildi. Toplantının bir diğer maddesi kapsamında mülkiyeti belediye ait Bilecik ili, merkez ilçesi, İstiklal Mahallesi 1527 ada 1 ve 2 parseldeki taşınmazların Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliğine tahsis edilmesi ve taşınmaz tahsis protokolünü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hissesine sahip Bilecik Belediye Başkanlığını tüm genel kurul toplantılarında temsil etmek üzere 31 Mart 2024 tarihinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusu görüşüldü. Toplantıda belediye başkanlığına ait Biltur Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde yer alan amaç ve konusunda değişiklik yapılması ile 6'ıncı maddesinde yer alan sermayesinin 4 milyon TL'ye artırılması ve ihtiyaç duyulduğunda ödemenin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK