Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu nedeniyle 3 gün arayla 2 konser düzenledi.
Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 Eylül salı günü Cumhuriyet Meydanında Emir Can İğrek konseri düzenlenecek. Bilecik Belediyesi bununla kalmayarak 6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında aynı gün Cumhuriyet Meydanında Zeynep Dizdar'ı Bileciklilerle buluşturacak. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Kurtuluş Günü için konserler düzenliyor - Son Dakika
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