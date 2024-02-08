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Bilecik Belediyesi 6K akıllı duraklarda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrimizdeki bütün 6K akıllı duraklarda yer alan kamera sistemleri aktif hale getirilerek bakım ve onarımı yapıldı. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli alanlarda vakit geçirmesi amacıyla şehrin birçok noktasında yer alan akıllı duraklarda kamera sistemlerinde bakım çalışması yapılırken, gerekli noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Belli takvim dahilinde temizlik ve yıkama çalışması yapılan 6K Akıllı duraklar, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşım hizmeti almasını sağlıyor. Vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK