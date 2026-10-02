Bilecik Belediyesi İtfaiyesi 2026\'da 432 olaya müdahale ederek kurtarma yaptı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, "2026 yılında Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 432 olaya müdahale edilerek, gerekli kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi" dedi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan bilgilendirici açıklama yaptı. Zeyhan, "Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre vazifemizin başındayız. Başta ev, işyeri ve orman yangınları olmak üzere trafik kazalarına müdahale, kedi ve köpek gibi can dostlarımızın kurtarılması, fabrika ve işyerlerine bilgilendirici tatbikatlar çalışmalarımız kapsamında yer almaktadır.Ayrıca okul ve fabrikalara bilgilendirici faaliyetlerde de bulunan İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizdeki birçok uygunsuz ve olumsuz durumlara müdahalede ilk sırada yer almaktadır" dedi.

"2026 yılında kaza ve olaya müdahale ederek vatandaşlarımızın yardımına koştuk"

Zeyhan açıklamasının devamında, "Bilecik ili, ilçeleri, belde ve köyleri olmak üzere talep edilen tüm noktalara ulaşmaya çalışan ekiplerimiz trafik kazalarına da gerekli müdahalelerde bulunarak, yangın söndürme ve yaralı kurtarma faaliyetlerinde en ön sırada yer almaktadır. 2026 yılında Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 432 olaya müdahale edilerek, gerekli kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi" dedi.

"Yaşam alanlarındaki yılan ve zararlı hayvanlara müdahaleler yapıldı"

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan son olarak, "Gece veya gündüz demeden vatandaşlarımızdan gelen tüm çağrılara en kısa zamanda cevap veren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, yaşam alanlarındaki yılan, sansar, tilki, yarasa ve zararlılara müdahale yönünden de halkımızı yalnız bırakmıyor. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle şu ana kadar birçok olaya müdahale eden ekiplerimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini kazandı. İtfaiye ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca araç ve yapılarda sıkışan kedi, köpek ve yavrularına da müdahale ederek yaşama tutunmalarını sağlıyor" ifadelerine yer verdi.