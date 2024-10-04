Bilecik Belediyesi\'nden Atık Yağ Toplama Kampanyası

Yerel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara, belediyenin sosyal tesisinde bir öğün yemek verileceğini duyurdu. Belediye tarafından başlatılan uygulama kapsamında toplanacak atık yağlar, geri dönüşüme kazandırılarak çevrenin ve doğanın korunması sağlanacak.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara, Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir öğün yemek ikram edilecek. Vatandaşlar, topladıkları 5 litre ve üzeri atık yağ için belediyeyi arayarak yemek bileti alabilecek.

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulama hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Bilecik Belediyesi olarak Sıfır Atık Kampanyası kapsamında yürüttüğümüz uygulamalara bir yenisini daha ekledik. Geri dönüşüm ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Evsel atık yağların toplanıp geri dönüştürülmesiyle doğayı koruyacak ve ülke ekonomisine katkı yapacak projenin ilk etabı bu hafta itibariyle başladı. Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Belediyesi olarak bu konuda gerekli tüm destek ve takibi yapmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları bu noktalara ve belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne getirip bırakabilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atık yağların 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınacaktır. İkinci etapta ise tüm muhtarlıklarımızda ve en az 2 ve daha fazla bloklu sitelerimizde de toplama noktaları oluşturularak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz."