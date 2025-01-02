Bilecik Belediyesi\'nden E-İmar Sistemi Yenileme Çalışmaları

Yerel

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan zemin ve temel etüt çalışmaları arazi başvuru ve rapor başvurularına ilişkin E-İmar sistemine yönelik yenileme çalışmaları yapılacak.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda ilgili meslek oda temsilcileri başta olmak üzere, zemin ve temel etütleri ile ilgili jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri ile firma sahiplerine birçok konuda bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Söz konusu çalışmaya yönelik yenileme öncesinde zemin ve temel etüt raporu hazırlayan ve fenni mesuliyet üstlenen paydaşlara, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda e-imar sistemi üzerinden yapılacak zemin ve temel etütleri kapsamında arazi çalışmaları başvurusu ve iş akışları ele alınırken, diğer yandan e-imar sistemi üzerinden yapılacak zemin ve temel etütleri kapsamında rapor başvuru türleri ve iş akışları hakkında muhataplara bilgiler verildi" denildi. - BİLECİK