Bilecik Belediyesi'nden E-İmar Sistemi Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden E-İmar Sistemi Yenileme Çalışmaları

Bilecik Belediyesi\'nden E-İmar Sistemi Yenileme Çalışmaları

Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, E-İmar sistemine yönelik yenileme çalışmaları kapsamında zemin ve temel etütlerine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlgili meslek odaları ve mühendislerle yapılan toplantıda, arazi başvuru ve rapor başvuru süreçleri ele alındı.

02.01.2025 10:53  Güncelleme: 10:54
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Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan zemin ve temel etüt çalışmaları arazi başvuru ve rapor başvurularına ilişkin E-İmar sistemine yönelik yenileme çalışmaları yapılacak.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda ilgili meslek oda temsilcileri başta olmak üzere, zemin ve temel etütleri ile ilgili jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri ile firma sahiplerine birçok konuda bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Söz konusu çalışmaya yönelik yenileme öncesinde zemin ve temel etüt raporu hazırlayan ve fenni mesuliyet üstlenen paydaşlara, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda e-imar sistemi üzerinden yapılacak zemin ve temel etütleri kapsamında arazi çalışmaları başvurusu ve iş akışları ele alınırken, diğer yandan e-imar sistemi üzerinden yapılacak zemin ve temel etütleri kapsamında rapor başvuru türleri ve iş akışları hakkında muhataplara bilgiler verildi" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden E-İmar Sistemi Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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