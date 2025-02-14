Bilecik Belediyesi\'nden Lavabo ve Tuvalet Giderlerine Uyarı

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Bilecik Belediyesi lavabo ve tuvalet giderlerine atık atılmaması konusunda uyarı yaparak, "Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.

Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde terfi noktalarında su akışını engelleyici birçok atık malzemenin olduğu söylendi. Açıklamada, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilimizdeki birçok noktada yer alan terfi merkezlerinde gerekli kontrol ve denetleme çalışmaları yerine getirilmektedir. Kanalizasyon hatlarına ait terfi merkezlerinde gerekli temizlik çalışmaları da yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda terfi merkezlerinde ıslak mendil, peçete ve benzeri atıkların biriktiği ve su akışına engel olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda vatandaşlarımızın başta tuvalet ve lavabo olmak üzere benzeri gider noktalarına akışı engelleyici atıkları atmamaları büyük ölçüde çalışanlarımızı kolaylaştıracak ve belediye bütçemizin gereksiz yere harcanmasına engel olacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır" denildi. - BİLECİK