Bilecik Belediyesi\'nden Yaya Geçiş Uyarısı

Bilecik Belediyesi, kent merkezindeki orta refüjlerin korunması ve yaya geçişlerinin kullanılması konusunda vatandaşlara bilgilendirici bir duyuruda bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bahar aylarında refüjlerin estetik görünüm oluşturduğu belirtilirken, uygun geçiş alanlarının tercih edilmesi gerektiği söylendi. Açıklamada, "Orta refüjlerimizde acem halısı, lavanta, gül, oya çalısı, nitida, formium, şimşir, abelia ve kartopu gibi bitkilerle peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Sulama sistemiyle düzenlenen bu alanlar, yaya geçişi olmayan noktalarda karşıdan karşıya geçişler nedeniyle zarar görmektedir. Bunun yanı sıra, uygunsuz geçişler vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır" denildi.

Belediye yetkilileri, kamu malının korunması ve çevre düzenlemesinin aksamaması adına vatandaşlara yaya geçişlerini kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. - BİLECİK