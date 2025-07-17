Bilecik Belediyesi\'nden Yaz Aylarında Sinek İlaçlama Seferberliği

Bilecik Belediyesi, yaz aylarında artan sinek ve haşere sorununa karşı her akşam mahalle aralarında düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği parklar, yeşil alanlar ve sokak aralarında akşam saatlerinde ilaçlama yapıyor. Çalışmaların, halk sağlığını korumak ve yaz mevsimini daha konforlu hale getirmek amacıyla planlandığı belirtildi. Belediye yetkilileri, ilaçlamaların belirli bir program dahilinde tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, vatandaşlardan açık alanlarda dikkatli olmalarını ve ilaçlama saatlerinde çocukları oyun alanlarından uzak tutmalarını istedi. Bilecik Belediyesi, çalışmaların yaz sonuna kadar aralıksız devam edeceğini duyururken, halktan da sinek ve haşere oluşumuna neden olabilecek su birikintileri ve atık alanlara karşı duyarlı olunması istendi. - BİLECİK