Bilecik Belediyesi'ne ait AVM Projesi için yapılan satış ihalesine katılım olmadı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'ne ait AVM Projesi için yapılan satış ihalesine katılım olmadı

Bilecik Belediyesi\'ne ait AVM Projesi için yapılan satış ihalesine katılım olmadı

Bilecik Belediyesi'ne ait olan alanda yer alan Seven Pasajı'nın yerine yapılan AVM Projesi için yapılan satış ihalesine hiçbir firma katılmadı.

31.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Bilecik Belediyesi'ne ait olan alanda yer alan Seven Pasajı'nın yerine 2017 yapımına başlanan ve yıllardır bitmeyen "AVM Projesi" kapsamında yapılan binanın satış ilalesine katılım olmadı.

Bilecik Belediyesi İl Encümen Toplantı Salonu'ndan yapılan ihale 220 milyon + KDV muhammen bedelden satışa çıkarken, ihaleye hiçbir firma katılmadı. İhale sonrasında Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait şehir merkezindeki AVM nitelikli ticari alanın satışı için katılımcı olmadığı gerekçesiyle ihalenin yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yüzde 65,7'si tamamlanan muhtelif taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edileceği bilgisi yerel ve ulusal medya yolu ve resmi kanallar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı. 220 milyon + KDV muhammen bedelden ihale edilecek taşınmaz için 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14: 30'da Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale komisyonu üyeleri bir araya geldi. Ancak ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler bulunmadığından dolayı söz konusu ihale gerçekleştirilemedi." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'ne ait AVM Projesi için yapılan satış ihalesine katılım olmadı - Son Dakika

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