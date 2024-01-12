 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Belediyesi Regaip Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Belediyesi Regaip Kandili'nde Helva Dağıttı

Bilecik Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla şehir merkezi ve camilerde helva ikramı gerçekleştirdi. Gündüz Atatürk Parkı'nda, akşam ise camilerde helva dağıtımı yapıldı. Belediye yetkilileri ve çalışanları, vatandaşlara yapılan ikramdan dolayı teşekkür edildi.

Bilecik Belediyesi Regaip Kandili\'nde Helva Dağıttı
12.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:20
Abone Ol

Bilecik Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla dün şehir merkezi ve camilerde helva ikramı yapıldı.

Atatürk Parkı önünde gündüz helva dağıtımı yapılırken, yatsı namazı sonrasında ise camilerde vatandaşlara helva ikramı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya ve belediye meclis üyeleri, Dedeoğlu Camisindeki vatandaşlara helva ikramı yaparken, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye çalışanları da Kayı Boyu Camisinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıttı. Vatandaşlar da yapılan ikramdan dolayı Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Belediyesi, Regaib Kandili, Ahmet Gürses, Sadık Kaya, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Regaip Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Regaip Kandili'nde Helva Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement