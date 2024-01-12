Bilecik Belediyesi Regaip Kandili\'nde Helva Dağıttı

Bilecik Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla dün şehir merkezi ve camilerde helva ikramı yapıldı.

Atatürk Parkı önünde gündüz helva dağıtımı yapılırken, yatsı namazı sonrasında ise camilerde vatandaşlara helva ikramı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya ve belediye meclis üyeleri, Dedeoğlu Camisindeki vatandaşlara helva ikramı yaparken, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye çalışanları da Kayı Boyu Camisinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıttı. Vatandaşlar da yapılan ikramdan dolayı Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK