Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası\'nda kapsamlı bakım onarım çalışmaları

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası, yeni sezonda çocuklar ve vatandaşların kullanımına açılmadan önce kapsamlı bakım ve onarıma alındı.

Su Eğlence Dünyası'nda Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda başta bakım ve onarım olmak üzere birçok alanda yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. Havuzlarda temizlik çalışmasının yapıldığı su eğlence dünyasında ayrıca vatandaşlarımız için yeni bekleme ve dinlenme alanları oluşturuldu.

Her sezon yüzlerce öğrencinin eğitimlerle yüzme dersleri aldığı, vatandaşların hizmet gördüğü Su Eğlence Dünyası, haziran ayında kapılarını açılacağı öğrenildi. - BİLECİK