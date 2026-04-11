Bilecik Belediyesi tasarruf tedbirlerinde tam not aldı

Bilecik Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında uygulanan tasarruf tedbirleri denetiminden tam not aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Tasarruf Tedbirleri' konulu genelge kapsamında Bilecik Belediyesi'nde gerçekleştirilen denetimlerin sonuç raporu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, belediyenin genelge hükümlerine uyum konusunda başarılı bulunduğu belirtildi. Denetim sürecinde belediyenin tüm iş ve işlemleri detaylı şekilde incelenirken, tespit edilen hususlara ilişkin yapılan çalışmalar ve sunulan açıklamaların yeterli görüldüğü ifade edildi. Raporda, tasarruf tedbirlerinin yalnızca mevzuat gereği değil, uygulamada da benimsendiği ve bu doğrultuda etkin bir yönetim anlayışı sergilendiği kaydedildi. Hazırlanan değerlendirme raporunda ayrıca, Bilecik Belediyesi'nin tasarruf anlayışını kurumsal bir yapıya dönüştürdüğü ve kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanımı noktasında örnek bir yaklaşım ortaya koyduğu vurgulandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak tasarruf anlayışını kalıcı hale getirmeye devam edeceğiz. Şeffaf ve sürdürülebilir bir mali yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK