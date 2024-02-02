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Bilecik Belediyesi Tiyatro Oyuncuları Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Tiyatro Oyuncuları Ayakta Alkışlandı

Bilecik Belediyesi Tiyatro Oyuncuları Ayakta Alkışlandı

Bilecik Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Annemin Müstakbel Kocası' isimli tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Belediye başkan yardımcıları ve Bilecikli tiyatro severlerin de katıldığı etkinlikte, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

02.02.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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Bilecik Belediyesi tiyatro oyuncularının performansı ayakta alkışlandı.

Bilecik Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Annemin Müstakbel Kocası' isimli tiyatro oyunu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.Kültür ve sanatta anlamlı çalışmaları ortaya koyan Bilecik Belediyesi bünyesindeki oyuncuların sahnelediği oyun, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Özgür Algın, Cabir Sağlam ve Güven Çeker ile Bilecikli tiyatro severlerin izlediği oyun için salonlar doldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Tiyatro Oyuncuları Ayakta Alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Tiyatro Oyuncuları Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
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