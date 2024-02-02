Bilecik Belediyesi Ücretsiz Tiyatro Oyunlarıyla Çocukları Buluşturuyor

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Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunları, bu hafta sonu da çocuklarla buluşacak.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'nın çocuklar için tatil hediyesi olarak yaşama geçirdiği tiyatro etkinliklerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Etkinlik kapsamında çocuklar, 3 Şubat Cumartesi günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde "Madagaskar Ormanı" adlı oyun ile 4 Şubat Pazar günü ise yine aynı saatlerde "Arı Maya Orman Hikayesi" adlı oyun ile Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde buluşacak.