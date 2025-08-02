Bilecik Belediyesi Yaz Aylarında İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Bilecik Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelere karşı kent genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar, vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, belirlenen program doğrultusunda haftanın belirli günlerinde mahallelerde titizlikle ilaçlama yaptığını söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sözlerine söyle devam etti;

"Pazartesi ve perşembe günleri Bahçelievler, Pelitözü, Kayıboyu, Orhangazi, Osmangazi ve İstasyon Mahalleleri ilaçlanırken en salı ve cuma günleri İsmetpaşa, Gazipaşa, Beşiktaş, Cumhuriyet, İstiklal Mahalleleri ilaçlanıyor. Çarşamba ve cuma günleri ise; Ertuğrulgazi, Hürriyet ve Gazipaşa Mahalleleri yayılan çalışma planı sayesinde tüm mahalleler düzenli aralıklarla ilaçlanıyor. Bu uygulamayla birlikte haşere ve zararlılara karşı etkili bir mücadele yürütülürken, halk sağlığı da korunmuş oluyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu bizim önceliğimiz. Ekiplerimizle birlikte tüm mahallelerimizde aralıksız çalışarak, yaz boyunca etkili bir ilaçlama programı uyguluyoruz." - BİLECİK