Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Başlıyor

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çocuklara müjdeli haberi verdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ücretsiz olarak hazırlanan Yaz Bilim Atölyelerinin başlayacağını duyurdu. Başkan Subaşı, Yaz Bilim Atölyeleri hakkında detaylı bilgi vererek, "Şu ana kadar yüzlerce bebek ve çocuğun keyifli vakit geçirdiği Yaz Bilim Atölyeleri, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek. Birinci dönemin 9 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında ikinci dönemin ise 6 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında çocuklarla buluşacak olan Yaz Bilim Atölyelerinde 10'u aşkın konuda çocuklar eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak.

Yaz Bilim Atölyeleri kapsamında çocuk ve bebekler; robotik kodlama, satranç, biyoloji, fen bilimleri, oyunlarla matematik, dijital mühendislik, lego, bahçede oyun, astronomi - havacılık ve uzay, akıl ve zeka oyunları ile mental aritmetik gibi başlıklardaki etkinliklerle buluşacak.

4-10 yaş aralığındaki çocukların kayıt olabildiği Yaz Bilim Atölyeleri için Bilecik Belediyesi kurumsal internet adresinden kayıt yapılabilmektedir.

İstasyon Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 75'te bulunan adreste yer alan Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesinde gerçekleştirilecek atölye etkinliklerine tüm çocuklar davetlidir" dedi. - BİLECİK