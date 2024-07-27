Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Çocukları Eğlendiriyor ve Öğretiyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Çocukları Eğlendiriyor ve Öğretiyor

Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Çocukları Eğlendiriyor ve Öğretiyor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yaz bilim atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Çocuklar robotik kodlama, satranç, biyoloji, fen bilimleri gibi konularda etkinliklere katılıyor. Atölye etkinlikleri Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor.

27.07.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yaz bilim atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ücretsiz olarak hazırlanan yaz bilim atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Şu ana kadar yüzlerce bebek ve çocuğun keyifli vakit geçirdiği yaz bilim atölyeleri, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yaz bilim atölyelerinde 10'u aşkın konuda çocuklar eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hazırlanan yaz bilim atölyeleri kapsamında çocuk ve bebekler; robotik kodlama, satranç, biyoloji, fen bilimleri, oyunlarla matematik, dijital mühendislik, lego, bahçede oyun, astronomi - havacılık ve uzay, akıl ve zeka oyunları ile mental aritmetik gibi başlıklardaki etkinliklerle buluşuyor. Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen atölye etkinliklerine çocuklar aile üyeleriyle birlikte ağırlanıyor.

Bina bahçesinde de etkinliklerin yapıldığı yaz bilim atölyelerinde birçok alanda uygulamalı aktiviteler gerçekleştiriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Çocukları Eğlendiriyor ve Öğretiyor - Son Dakika

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