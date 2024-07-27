Bilecik Belediyesi Yaz Bilim Atölyeleri Çocukları Eğlendiriyor ve Öğretiyor

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Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan yaz bilim atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla ücretsiz olarak hazırlanan yaz bilim atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Şu ana kadar yüzlerce bebek ve çocuğun keyifli vakit geçirdiği yaz bilim atölyeleri, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yaz bilim atölyelerinde 10'u aşkın konuda çocuklar eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hazırlanan yaz bilim atölyeleri kapsamında çocuk ve bebekler; robotik kodlama, satranç, biyoloji, fen bilimleri, oyunlarla matematik, dijital mühendislik, lego, bahçede oyun, astronomi - havacılık ve uzay, akıl ve zeka oyunları ile mental aritmetik gibi başlıklardaki etkinliklerle buluşuyor. Bilecik Belediyesi Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen atölye etkinliklerine çocuklar aile üyeleriyle birlikte ağırlanıyor.

Bina bahçesinde de etkinliklerin yapıldığı yaz bilim atölyelerinde birçok alanda uygulamalı aktiviteler gerçekleştiriliyor. - BİLECİK