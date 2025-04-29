Bilecik Belediyesi Yeni Yollar ve Temizlik Araçlarıyla Çalışmalarını Sürdürüyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni yollar açmaya devam ediyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik Belediyesi'ne hibe edilen yeni araç ile Hürriyet Mahallesi Doktorlar Sitesi yolunda düzenleme ve genişletme çalışması yapıldı. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da yeni düzenlemelerin yapıldığı çalışmaların diğer mahallelerde de yürütüleceği bilgisi verildi.

Yeni temizlik araçları da cadde ve sokakları temizliyor

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda alınan yeni temizlik araçları da Bilecik'teki bütün mahallelerde cadde ve sokakların temizliğinde kullanılıyor. Yeni alınan üç temizlik aracıyla mahallelerde temizlik çalışmaları yapılırken, mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK