Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetimleri Yapıyor

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetimleri Yapıyor

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kasap, market ve gıda üretim noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde hijyen, temizlik, ürün saklama koşulları ve fiyatlar inceleniyor.

01.03.2024 10:58  Güncelleme: 11:04
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri,kenttin birçok noktasında yer alan kasap, market ve gıda üretim noktalarında kapsamlı denetimler yaptı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Market ve gıda üretim alanlarında yapılan kontrollerde başta hijyen ve genel temizlik olmak üzere, ürün saklama koşulları, çalışma şartları, etiket fiyatları ile kasa fiyatları konularında incelemeler yaptı. Esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarı ve bilgilendirmelerin de yapıldığı denetimlerde vatandaş sağlığını tehlikeye koyan esnaf ve işyeri sahiplerine yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarını arayabileceklerini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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