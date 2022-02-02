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Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor

02.02.2022 10:51
Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor

Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi geniş araç filosu ve uzman ekipleriyle il genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam ederken, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne halka daha iyi hizmet verebilmek adına Devlet Malzeme Ofisi'nden 2 adet açık kasa sıfır kilometre kamyon kazandırıldı. Araçlar belediye bahçesinde temlim alınırken, Belediye Başkanı Semih Şahin'de incelemelerde bulundu. İlgili müdürle araçları inceleyen Başkan Şahin, "Şehrimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

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Tragger, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor - Son Dakika


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