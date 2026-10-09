Bilecik Bozüyük Kaymakamı, Kandilli'deki tarihi taş köprüyü inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Bozüyük Kaymakamı, Kandilli'deki tarihi taş köprüyü inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük Kaymakamı, Kandilli\'deki tarihi taş köprüyü inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü'ndeki tarihi taş köprü için tamir ve tadilat çalışması planlanıyor. Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru'nun incelediği köprünün korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi taş köprü için çalışma başlıyor.

Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyü'ndeki yıllara meydan okuyan tarihi taş köprü için tamir ve tadilat çalışması planlanıyor. Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Kandilli Köyü'nde bulunan taş köprüde incelemelerde bulundu. Tek kemerli yapısıyla dikkat çeken köprünün geçmişinin oldukça eski olduğu belirtilirken, yapılması planlanan çalışmalarla köprünün korunması amaçlanıyor. Köprünün mevcut durumu yerinde incelenirken, gerçekleştirilecek tamir ve tadilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Kandilli Köyümüzde geçmişten günümüze ulaşan bu değerli yapının korunması bizim için önemli. Taş köprünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaları planlayarak en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKandilliBozüyükBilecikKültürGüncelÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli Pamukkale’de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Bozüyük Kaymakamı, Kandilli'deki tarihi taş köprüyü inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei