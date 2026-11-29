Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görevli bakım personeli ile İşgücü Uyum Programı (İUP) personeline eğitim programı düzenlendi.

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerde Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular', Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında ise 'Madde Bağımlılığı' konuları ele alındı. Personele eğitimlerde çocuk gelişimi, yetiştirme süreçleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için görev yapan personelimizin bilgi ve donanımını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle hem çocuk yetiştirme konularında güncel bilgilerin paylaşılmasını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Personelimize yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.