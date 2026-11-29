Bilecik Bozüyük'te çocuk evleri personeli bağımlılık ve çocuk yetiştirme eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'teki Çocuk Evleri Sitesi'nde çalışan bakım personeli ve İUP personeli, çocuk yetiştirme ve bağımlılık konularında eğitim aldı. Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi'nin eğitimlerinde AEP kapsamında güncel konular, TBM kapsamında madde bağımlılığı ele alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görevli bakım personeli ile İşgücü Uyum Programı (İUP) personeline eğitim programı düzenlendi.
Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerde Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular', Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında ise 'Madde Bağımlılığı' konuları ele alındı. Personele eğitimlerde çocuk gelişimi, yetiştirme süreçleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için görev yapan personelimizin bilgi ve donanımını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle hem çocuk yetiştirme konularında güncel bilgilerin paylaşılmasını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Personelimize yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?