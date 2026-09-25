Bilecik Bozüyük\'te çocukların yeni hamlesi satranç oldu, kurs yeniden başladı

Bilecik Bozüyük'te çocukların yeni hamlesi satranç oldu, kurs yeniden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'teki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle satranç kursu yeniden başladı. Kursla çocukların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor; eğitimin süreceği, İl Müdürü Nejat İlhan'ın teşekkür ettiği belirtildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çocukların yeni hamlesi satranç oldu.
Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle çocuklara yönelik satranç kursu yeniden başladı. Kurs kapsamında çocuklara satranç eğitimi verilirken, stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Çocukların keyifli vakit geçirirken zihinsel becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlayan kursun devam edeceği belirtildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan bu tür çalışmalar bizim için çok kıymetli. Destekleri için Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ederiz" dedi
Kaynak: İHA
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