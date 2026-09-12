Bilecik Bozüyük'te Kıbrıs gazisi Zeki Küçük 73 yaşında toprağa verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Zeki Küçük hayatını kaybetti. Küçük, dün Cihangazi Köyü'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Cihangazi Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Bilecik'te 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü ikamet eden Bilecik'te 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Küçük hayatını kaybetti. Zeki Küçük dün Cihangazi Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Cihangazi Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İHA
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