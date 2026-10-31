Bilecik Bozüyük'teki hızlı satranç turnuvasında 62 sporcu ödül için yarıştı - Son Dakika
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Bilecik Bozüyük'teki hızlı satranç turnuvasında 62 sporcu ödül için yarıştı

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Bilecik Bozüyük\'teki hızlı satranç turnuvasında 62 sporcu ödül için yarıştı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası'nda 5 kategoride 62 sporcu mücadele etti. Beş turun ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Turnuva, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği tarafından Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bilecik genelinden lisanslı sporcuların katıldığı turnuva; 8 yaş kızlar, 8 yaş genel, 9 yaş genel, 10 yaş genel ve 14 yaş genel olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirildi. Beş tur üzerinden oynanan müsabakalarda 62 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvada başhakem Emrah Yılmaz, başhakem yardımcısı ise Özge Yiğittap oldu. Organizasyonda toplam 6 hakem görev aldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından takdim edildi.

"Satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcularımızı yaklaşan turnuvalara davet ediyorum"

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Organizasyona katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bozüyük Belediyesi'ne desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 2026-2027 satranç sezonu faaliyetlerimiz planlanan takvim doğrultusunda devam edecek. Kasım ve aralık aylarında il birinciliği turnuvalarımızı düzenleyeceğiz. Satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcularımızı yaklaşan turnuvalara davet ediyorum. Turnuva duyuruları, başvuru şartları ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere bilecik.tsf.org.tr adresinden ulaşılabilir" dedi.

Kaynak: İHA
Sevgi ErdemBozüyükBilecikGüncelYerelSporSon Dakika

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