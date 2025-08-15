Bilecik Diş Sağlığı\'na Yeni Başhekim

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevine Dt. Taha Metin atandı.

Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekimlik görevinde değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır bu görevi yürüten Dt. Bülent Doğru'nun yerine, yeni başhekim olarak Dt. Taha Metin atandı. Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta memnuniyetinin artırılması hedefiyle yapılan atamanın, merkezin çalışmalarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. - BİLECİK