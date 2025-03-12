Bilecik Enduro ve ATV Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Bilecik Enduro ve ATV Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik Enduro ve ATV Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, 19-20 Nisan'da Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağı'na ev sahipliği yapacak.

12.03.2025 11:35
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Bilecik, Türkiye'nin en büyük motokros sahalarından biri olan Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağına ev sahipliği yapacak

Bilecik, Türkiye'nin en büyük motokros sahalarından biri olan Endurobil 365 ExtremPark, 19-20 Nisan tarihlerinde 'Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağı'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şampiyona öncesinde parkurda yapılan hazırlıkları yerinde incelerken, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele vereceğini söyledi. Aygöl, Bilecik'in adrenalin ve hız tutkunlarının büyük heyecanla beklediği bu organizasyon, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Şefik Aygöl, bilecik, Türkiye, Atv, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Enduro ve ATV Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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