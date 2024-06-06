Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak, sezonu geride bıraktıklarını ve takımı destekleyen Fenerbahçelilere teşekkür etti.

06.06.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen mangal organizasyonuna adeta Fenerbahçeliler akın ederken, piknik şenlik havasına dönüştü. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Başkanı Alper Badak acısıyla tatlısıyla bir sezonu geride bıraktıklarını anlatarak, "Bizim sevgimiz ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk terimi ile gönülden Fenerbahçe'ye bağlıyız. Bizler büyük bir taraftar grubuyuz ve bu sezonu en iyi şekilde takımını destekleyen Fenerbahçelilere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Pelitözü, Bilecik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:55:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Genç Fenerbahçelilerin düzenlediği ücretsiz mangal organizasyonuna 200 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement